Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın aslı ortaya çıktı

Kocaeli Valiliği, oğlunun okul pantolonunu alamadığı ve bu yüzden intihar ettiği iddia edilen İsmail D. hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 22 Eylül 2018 14:55

Perşembe günü sabah saatlerinde Kocaeli Körfez ilçesinin Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana gelen olayda banyoya giren İsmail D., kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Aile üyeleri bir süre sonra kapıyı zorlayarak içeri girdiğinde İsmail D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Motosiklet kazası sonrası işsiz kaldı

Olay yerinde yapılan inceleme sonrası İsmail D.’nin cenazesi, morga kaldırıldı. İsmail D.'nin, bir fabrikada çalışırken geçen ay motosikletten düşmesi sonucu sağ kolundan yaralandığı, ardından işsiz kaldığı öğrenildi.

Olay sosyal medyada yayıldı

Öte yandan, İsmail D.'nin liseye giden oğlunun, okulun istediği pantolonu olmadığı için derse alınmayarak eve gönderilmesi nedeniyle bunalıma girerek intihar ettiği iddia edildi. Olay sosyal medyadan hızlıca yayılınca çok sayıda insan aileye yardımcı olmak istedi.

Maddi yetersizlik nedeniyle intihar ettiği iddia edilen İsmail D. hakkında Kocaeli Valiliği açıklama yaptı.

Haberler gerçeği yansıtmıyor

Açıklamada, Körfez ilçesinde yaşanan intihar olayı basında yer aldığı, söz konusu haberlerin; “intihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları” şeklinde yayıldığı, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığının anlaşıldığı, haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerası incelendi

Olayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da inceleme başlatıldı. Okulun güvenlik kamerası kayıtlarında da İsmail D.’nin oğlunun okula alındığı ve evine gittiğinin görüldüğü belirtildi.

İnceleme başlatıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan da, inceleme başlatıldığını, gerekirse soruşturma da açılacağını, aile ile kendilerinin konuşamadığını, ailenin bu olaydan sonra gittiğini, iddia edilen konuların gerçek çıkması durumunda soruşturma açılacağını, ama olayın aslının belli olmadığını, okul müdürünün 'Böyle bir şey yok' dediğini, 'kimseyi geri çevirmedik, hatta gelenlere biz kıyafet de aldık, talepte bulunanlara’ dediklerini, velinin de bize böyle bir talebinin de olmadığını söyledi.