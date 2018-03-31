Türkiye'ye getirilen isimler hakkında kritik detaylar ortaya çıkıyor!

MİT'in başarılı bir operasyonla Kosova'dan Türkiye'ye getirdiği isimler hakkında kritik detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Güncellenme 31 Mart 2018 11:51

MİT'in Kosova istihbaratı ile iş birliği içinde FETÖ'nün üst düzey isimlerini Türkiye'ye getirmesinin yankıları devam ediyor. Bu isimlerin Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin Batı ülkelerine kaçışlarını organize ettiği ve Balkan yapılanmasında üst düzey isimler oldukları ortaya çıktı. Bu operasyonla örgütün Balkan ayağına büyük bir darbe indirildi.

Hangi isimler getirildi?

MİT'in yakaladığı Cihan Özkan, Hasan Hüseyin Günakan, Kahraman Demirez, Mustafa Erdem, Yusuf Karabina ve Osman Karakaya özel uçakla Türkiye'ye getirildi.

MİT ve TEM koordineli yürütüyor

Şüpheliler hakkında soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılıyor. Savcılığın verdiği talimat doğrultusunda şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor. TEM bu soruşturma için özel bir ekip oluşturdu. MİT ve emniyet bu konuda koordineli çalışıyor.

Örgüt içindeki görevleri inceleniyor

Yapılan çalışma kapsamında şüpheliler hakkında Türkiye'deki ilgili tüm kurumlarla gerekli yazışmalar yapıldı. Şahısların örgüt içindeki pozisyonları ve faaliyetleri kapsamlı şekilde inceleniyor.

Avrupa’ya kaçan FETÖ’cüleri organize ediyor

Türkiye'ye getirilen isimlerin Balkan ülkelerinde üst düzey faaliyet yönettiği ve Türkiye'den kaçmak isteyen FETÖ'cüleri Avrupa ülkeleri ve ABD'ye geçişlerini organize eden kişiler olduğu iddia edildi.

Himmetleri topluyordu

Cihan Özkan'ın örgütün Balkanlardaki himmet paralarını yöneten isim olduğu ve bunları Pensilvanya'ya aktardığı da tespit edildi.

Örgüte genç isimler katıyor

Kosova'daki gençlik yapılanmasında da sorum olduğu ortaya çıkan Kahraman Demirez'in ise Balkan ülkelerinde son derece aktif faaliyet göstererek örgüte çok sayıda genci kattığı belirtildi.

Hepsi üst düzey yönetici

Başarılı operasyonla Türkiye'ye getirilen bir diğer isim Hüseyin Günakan'ın ise bölgedeki okul yapılanmalarındaki öğretmenlerden sorumlu olduğu bildirilirken diğer isimlerin FETÖ'nün Balkan yapılanmasında aktif rol altığı ve üst düzey yönetici olduğu ortaya çıktı.

Ergenekon davalarında aktif rol üstlenmiş

Dikkat çeken ayrıntı ise şüphelilerden Osman Karakaya'nın Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından plaket verildiği ortaya çıktı.

Habip Bostan’a referans olmuş

Öte yandan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen örgütün Adli Tıp Yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve ByLock kullandığı tespit edilen sanık Habip Bostan'ın kuruma alınmasına Osman Karakaya'nın referans olduğu belirtiliyor. Osman Karakaya'nın isminin örgütün adli tıp yapılanması iddianamesinde de geçtiği ortaya çıktı.

Haberal'ın sağlık durumuna ilişkin raporu hazırladı

Ergenekon davasında da adı geçen Karakaya'nın ikinci Ergenekon davasının eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın sağlık durumuna ilişkin raporu hazırladığı belirtildi.

Bahsi geçen raporda o tarihte Haberal'ın avukatı olan Dilek Helvacı, Karakaya hakkında ''skandal niteliğinde, yok hükmündeki, gerçeğe aykırı hastane raporu kararına imza atmaları'' nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Adli Tıp Kurumu'na, Türk Tabipleri Birliği'ne ve Türk Kardiyoloji Derneği'ne ''görevi kötüye kullanma'' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.