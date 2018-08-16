Türkiye'ye ekonomik savaş açan ABD zorda!

Ekonominin kötüye gittiğini gören ABD Başkanı Trump, halkına moral vermek için, "Ekonomimiz her zamankinden daha iyi" paylaşımında bulundu.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 16:44

Türkiye’ye ekonomik savaş ilan eden ABD’nin ekonomik dar boğaza girdiğini belirtildi. Kendi ülkesindeki sorunları görmezden gelip Türkiye’yi hedef alan Trump, Twitter’dan "Ekonomimiz her zamankinden daha iyi" paylaşımı ile göz boyamaya çalıştı.

ABD’nin kötüye giden ekonomisini görmezden gelen Trump, ülkesini rahatlatmanın peşinde. Özellikle son 3 gündür piyasalarda yaşanan dalgalanma ve dolardaki sallantı, ABD'yi tedirgin etti.

Trump bu piyasalardaki tedirginliği örtbas etmek için sabahın erken saatlerinde tweet attı. Trump, ABD ekonomisinin her zamankinden daha iyi olduğunu, şirketlerin kazançlarının her zamankinden daha yüksek olduğunu, enflasyonun düşük ve beklentinin hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu, yıllardır ilk defa işçileri koruduklarını söyledi.

Trump’ın bu paylaşımı sonrası ülkedeki muhalifler tepki mesajları paylaştı. Trump’ı yalancılıkla suçlayan muhalifler, ülkenin felakete doğru sürüklendiğini savundu.