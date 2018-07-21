Türkiye'nin tanıdığı Şehit babası görevine iade edildi

OHAL sürecinde görevinden atılan ve KHK ile geri dönen isimler arasında Türkiye'nin yakından tanıdığı Şehit babası da var.

Güncellenme 21 Temmuz 2018 16:07

Türkiye'de iki yıldır süren OHAL dönemi resmen sona erdi. Bu süreçte çıkarılan KHK'larla 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edildi. Çok sayıda kurum ve kuruluş da kapatıldı. KHK'larla toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. Bu kapsamda kurulan OHAL İnceleme Komisyonu'na ise 110 bin 84 kişi başvurdu.

1560 kişi görevine döndü

22 Aralık 2017'den bu yana karar vermeye başlayan komisyon, bu zamana kadar yaklaşık 26 bin başvuru dosyasını sonuçlandırdı. Bunların 22 bin 440'ı hakkında ret kararı verilirken, 1560 kamu görevlisinin başvurusunu ise kabul edildi. Komisyonun başvurunu kabul ettiği kişiler görevlerine de iade edildi. OHAL Komisyonu'nun ön incelemesini yaptığı iki bin kişi çıkarılan KHK ile görevlerine iade edildi.

Son görev yaptıkları kurumlara döndüler

Komisyonun olumlu karar verdiği kişiler son görev yaptığı kurumlara iade edildi. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılıyor.

Son KHK ile 18 bin 600 kişi ihraç edildi

Komisyonun verdiği kararlara karşı, kararın tebliğ edilmesinden sonra 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. İdare Mahkemelerinde iptal davası açılabiliyor. Son yayımlanan 701 sayılı KHK ile hakkında işlem yapılanlar, Komisyona 5 Eylül 2018'e kadar başvurabilecek. Bu KHK ile de 18 bin 600 kişi ihraç edilmişti.

Türkiye’nin tanıdığı Şehit babası da görevine iade edildi

OHAL Komisyonu'nun başvurusunu olumlu bulduğu kişiler arasında önemli isimler yer alıyor. Türkiye'nin Şehit oğlu Abdullah Taha Koç'un Türk Bayrağı'na sarılı tabutunu omuzlaması ile tanıdığı baba Ahmet Koç da görevine iade edilenler arasında bulunuyor.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 1083 rakımlı Keltepe'de şehit olan 8 askerden biri olan Jandarma Astsubay Çavuş Koç'un Konya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan babası Ahmet Koç, 22 Kasım 2016'da yayımlanan KHK ile görevinden ihraç edilmişti. İşte o şehit babası da Komisyon kararı ile iade edilenler arasında yer alıyor.