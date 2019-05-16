Türkiye'nin inanç haritası çıkarıldı! İşte Allah'a inanma oranı...

Optimar'ın Türkiye'nin inanç haritasını çıkarmak için yaptığı araştırmada ilginç detaylar ortaya çıktı.

Güncellenme 16 Mayıs 2019 11:31

Türkiye’de yaşayan halkın inanç haritasını çıkarmak amacıyla Ramazan ayında bir araştırma yapıldı. Bu kapsamda araştırma yapan Optimar, çarpıcı raporlar ortaya koydu.

3 bin 500 kişi arasında araştırma yapıldı

İnan haritasını ortaya çıkarmak için 7 Mayıs ile 17 Mayıs arasında 3 bin 500 kişi arasında değerlendirme yapıldı. Araştırma şirketi ilk katılımcılara ilk başta siyasi görüşlerini ve 24 Haziran’da kime oy verdiklerini sordu.

Araştırma şirketi daha sonra ise namaz ve oruçla ilgili sorular yönelterek Türkiye’nin dini profilini çıkarmaya çalıştı.

Allah’ın varlığına inanlar yüzde kaç?

Ankete katılanların yüzde 89,5'i "Allah'ın varlığına ve birliğine inandığını" söyledi. "Bir yaratıcı olduğunu düşünüyorum ama dinlere inanmıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 4.5'te kaldı.

Oruç tutan kişi oranı ne?

Dini tutum ve davranışların sorgulandığı ankete göre; düzenli namaz kılanların oranı yüzde 39,1, Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı ise yüzde 66 civarında.

Hangi sorular soruldu?

"Kendinizi dini anlayış bakımından nasıl tanımlarsınız?", "Namaz kılıyor musunuz?", "Oruç tutuyor musunuz?", "Zekat veriyor musunuz?", "Fitre veriyor musunuz?", "Sadaka veriyor musunuz?" sorularının yer aldığı ankette katılımcılara, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy verdikleri de soruldu.

Katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar, 24 Haziran'da oy verdikleri partilere göre dağıtıldı.