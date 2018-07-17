Türkiye'nin ilk vampir dizisinin fragmanı yayınlandı

Başrollerini Elçin Sangu ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Türkiye'nin ilk vampir dizisi "Yaşamayanlar"dan ilk fragman yayınlandı.

Güncellenme 17 Temmuz 2018 17:51

Türkiye'nin ilk vampir dizisi Blu TV'de başlıyor. Geçtiğimiz ay çekimleri başlayan dizinin ilk fragmanı yayınlandı.

Filmloverss'ın haberine göre, Masum, 7 Yüz, Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da gibi dizilerle geleneksel TV dizilerinden farklı bir formatta izleyici karşısına çıkan Blu TV, "Yaşamayanlar" adlı vampir dizisi ile alışılmadık bir projeye imza attı. Blu TV böylece Türkiye'nin ilk vampir dizisine imza atmış olacak.

Başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in paylaştığı dizinin yaratıcı yönetmenliğini Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filminin ve BluTV Özel Yapım'ı 7YÜZ dizisinin 'Prosedür' bölümünün yönetmeni olan Alphan Eşeli üstleniyor.

Farklı konusuyla oldukça dikkati çeken dizinin senaryosunu Şamil Yılmaz kaleme aldı. Dizinin görüntü yönetmenliğini üstlenen Tariel Meliava ise izleyicileri gizemli ve heyecan dolu dünyanın içine sürükleyecek görüntülere imza atıyor. Dizinin yapımcılığını Bubi Film, Ran Film, Braveborn ve İstanbul '74 üstleniyor.

Eylül'de seyirci ile buluşması planlanan dizinin konusu ise, 164 yaşında olan genç vampir Mia, akıl hocası Karmen'in telkinleri ile planlarını gerçekleştirmek için İstanbul'a gelir. Mia'nın asıl amacı ise kendisini vampire dönüştüren Dmitry'i öldürüp tekrar insan olmaktır. Fakat bu planı gerçekleştirmek Dmitry'nin çok güçlü bir vampir olması nedeni ile çok kolay olmayacaktır.

Karanlık geçmişine sırt çevirmiş olan başka bir vampir olan Numel, Mia ve Karmen ile ittifak kurar. Tutku ve nefreti, yaşam ve ölümsüzlüğü, iyilik ve kötülüğü birbirinden ayıran sınırların belirsizleştiği bu evrende, işler gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Ve hepsinden de önemlisi, insanlar ve vampirler arasında büyük bir savaş başlamak üzeredir. Mia'nın en büyük sınavı ise büyük savaş başladığında kimin tarafında savaşacağı sorusudur.