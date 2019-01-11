Türkiye'nin ilk müzik kanalı da kapanıyor

Cem Uzan tarafından 1994'te kurulan ve 2008'de Doğuş Grubu tarafından TMSF'den satın alınan Kral TV, 1 Şubat itibarıyla yayın hayatına sadece dijitalde devam edecek.

Güncellenme 11 Ocak 2019 10:12

Doğuş Grubu bünyesinde yer alan Kral TV yayın hayatına dijital olarak devam etme kararı aldı. Türk televizyon tarihinin simgesi olan kanal, 1 Şubat'tan itibaren geleneksel yayınına son veriyor.

Cem Uzan kurmuştu

Cem Uzan tarafından 1994’te kurulan ve Türkiye’nin ilk video müzik kanalı olan Kral TV’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kanal 1 Şubat'tan itibaren televizyon yayınına son verecek ve yayınlarını bundan böyle dijitalde devam ettirecek.

Kanaldan resmi açıklama geldi

Açıklamada, Kral TV’nin 1 Şubat'tan itibaren yayınlarına sadece dijitalde devam edeceği, 1 Şubat itibariyle sadece Kral Mobil Uygulaması, Apple TV Kral Uygulaması, Kral Müzik YouTube Kanalı, kralmuzik.com.tr ve çok yakında Smart TV üzerinden yayınlarına devam edeceği belirtildi.

2008’de Doğuş Grup almıştı

Kral TV, TMSF tarafından 15 Haziran 2008'de düzenlenen bir ihaleyle 95 milyon dolar karşılığında Doğuş Yayın Grubu bünyesine geçmişti. Son yıllarda eski popülerliğinden uzak bir performans sergileyen kanal, bu yıl Kral Pop ve Kral World kanallarını da Kral TV bünyesine katarak yeni bir oluşuma gitmişti.