Türkiye'nin gruptan çıkma şansı kalmadı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligindeki üçüncü maçında Rusya'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Güncellenme 14 Ekim 2018 22:24

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligindeki üçüncü maçında Rusya'ya konuk oldu. Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadında oynanan karşılaşmayı Rusya 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 23. dakikada Neustadter ve 78. dakikada Cheryshev kaydetti. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Rusya liderliğini korurken 3 puanlı Türkiye ikinci sırada kaldı.

Yükselme şansı kalmadı

Bu yenilgiyle birlikte grup liderliği umutlarını yitiren Ay-Yıldızlı ekibin böylelikle A Ligine yükselme şansı da kalmadı. Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki son maçında İsveç'i ağırlayacak.