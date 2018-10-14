Türkiye'nin gruptan çıkma şansı kalmadı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligindeki üçüncü maçında Rusya'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligindeki üçüncü maçında Rusya'ya konuk oldu. Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadında oynanan karşılaşmayı Rusya 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 23. dakikada Neustadter ve 78. dakikada Cheryshev kaydetti. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Rusya liderliğini korurken 3 puanlı Türkiye ikinci sırada kaldı.
Yükselme şansı kalmadı
Bu yenilgiyle birlikte grup liderliği umutlarını yitiren Ay-Yıldızlı ekibin böylelikle A Ligine yükselme şansı da kalmadı. Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki son maçında İsveç'i ağırlayacak.