Türkiye'nin Çinli turist hedefi 1 milyon

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bu yıl sonuna kadar 200 bin Çinli turistin ülkemizi ziyaret edeceğini açıkladı.

Güncellenme 11 Eylül 2017 13:44

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bu yıl sonuna kadar 200 bin Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret etmesini beklediklerini söyleyerek "Fakat bu rakam yeterli değil, bu sayının bir milyon olmasını istiyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında geldiği Çin'in başkenti Pekin’de Çin Kültür Bakan Luo Şugang ile görüştü. Kültür Bakanlığı konutunda yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki kültür ve turizm konuları ele alındı.

AA