Türkiye'nin bu hareketi ABD'nin hoşuna gitti!

Nauert, ABD'nin paylaştığı istihbarat üzerine Büyükelçiliğe yapılabilecek eylemler için inceleme başlatan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Güncellenme 07 Mart 2018 12:02

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine olası bir eylem yapılacağına dair istihbarat bilgilerinin paylaşılmasından sonra Türk birimlerinin harekete geçmesi üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye hükümetine ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Elçilik yarın açılacak

Günlük basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nauert, ABD Büyükelçiliğinin bugün konsolosluk ve vize hizmetlerine kapalı olduğunu, Elçiliğin yarın tamamen açık olacağını, Türkiye hükümetine, polis ve güvenlik güçlerine bu incelemeyi takip ettikleri için teşekkür ettiğini söyledi.

Türkiye’ye teşekkür

İncele sürecinde yapılan tutuklamalarla ilgili konuşan "Eğer bu, süreç için gerekliyse ve yardımcı olduysa kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Ankara Valiliği gelen istihbaratı değerlendirdi

ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin ABD'den gelen istihbaratı değerlendiren Ankara Valiliği, geniş güvenlik önlemleri almış ve güvenliğin gözden geçirildiğini, ilave tedbirler alındığını açıklamıştı.