Türkiye'nin Best Model'i TVem'de seçilecek

Genç yetenekleri keşfeden Best Model Of Türkiye, bu yıl TVem'de yayınlacak.

Güncellenme 15 Ekim 2018 16:02

Bu yıl 31.’si düzenlenecek olan Best Model Of Türkiye’nin yayınlanacağı kanal belli oldu.

Çok sayıda ünlü ismi yetiştirdi

Türkiye’de birçok ünlü ismi yetiştiren Best Model Of Türkiye’nin bu yılki finali için geri sayım başladı. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı Best Model Of Türkiye, TVem’de yayınlanacak.

TVem’de canlı yayınlanacak

Duayen isim Erkan Özerman’ın organizasyonunu yaptığı 31. Best Model Of Türkiye Finali’ne sayılı günler kaldı. Buna göre Best Model Of Türkiye Finali 16 Ekim Salı günü canlı olarak TVem’de yayınlanacak.

Türkiye’nin Best Model’i kim olacak?

Türkiye’nin Best Model’i olmak için 20 genç kız ve 20 genç erkek aday kıyasıya yarışacak. Muhteşem final gecesinde, unutulmayacak sahne şovları ile izleyiciye farklı bir deneyim yaşatılacak.