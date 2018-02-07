Türkiye'nin beklediği dizi Çocuklar Duymasın'a rakip oluyor

Reytingleri son anlarda toparlayan Çocuklar Duymasın'a Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete rakip olacak.

Güncellenme 07 Şubat 2018 15:11

Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın reytinglerde bir süre sıkıntı yaşaması ardında yaptığı transferlerle ve senaryodaki değişiklikle tekrar yükselmesi dizinin ilk üçe girmesini sağladı. Fakat, yeni başlayacak bir dizi bu durumu fazla sürdürmeyebilir. Star TV'de başlayacak olan Jet Sosyete de Pazar günleri yayınlanacak ve Çocuklar Duymasın'a rakip olacak. Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete, şimdiden merakla bekleniyor.

Uzun zamandan sonra ekranlara geri dönen Gülse Birsel'in yeni dizisinin yayınlanma tarihi belli oldu. 18 Şubat Pazar yayınlacağı söylenen dizinin yönetmeni Hakan Algül olacak.

Bakalım Pazar akşamının reyting galibi hangi dizi olacak.