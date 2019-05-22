Türkiye'nin ABD yaptırımlarında yeni gelişme! Düşürüldü

Trump'ın Türkiye'ye karşı açtığı ekonomik savaş sonrası Ticaret Bakanlığı tarafından ABD ürünlerine getirilen ek mali yükümlülük kararı düşürüldü.

Güncellenme 22 Mayıs 2019 10:30

Ticaret Bakanlığı tarafından ABD markalı 22 ürünün ithalatına uygulanan ek mali yükümlülük yarı yarıya düşürüldü.

Resmi Gazete’de yayınlanan karar göre, ABD menşeli 22 ürün kaleminin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük yarı yarıya indirildi. Karar, 21 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak.

ABD’nin yaptığı gümrük indirimi ile bu karar alındı

Söz konusu karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uygulanan yüzde 50'lik gümrük tarifesinin yüzde 25'e indirildiğini açıklamasının ardından geldi. Mütekabiliyet esası çerçevesinde Türkiye de bazı ABD ürünlerine uyguladığı mali yükümlülüklerde aynı oranda indirime gitmiş oldu.

ABD yönetiminin kararı

ABD yönetimi, 23 Mart 2018'den itibaren bazı çelik ve alüminyum ürünlerinin ithalatında sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştı.

Geçen yıl ek mali yükümlülük getirilmişti

Söz konusu ürünlerde Türkiye ABD'ye gerekli istişarelerde bulunma talebini iletmiş ancak olumlu sonuç alamamıştı. Bunun üzerine Türkiye, 11 Haziran 2018'de çıkarılan kararla ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında bu ülkenin önlemine eşdeğer ek mali yükümlülük uygulamasını yürürlüğe koymuştu.

ABD'nin 13 Ağustos 2018'de Türkiye menşeli çelik ürünleri için uyguladığı gümrük vergisini yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından Türkiye de bazı ABD menşeli ürünlerin ithalatında uyguladığı ek mali yükümlülük oranlarını iki katına çıkartmıştı.

ABD son olarak 17 Mayıs'ta Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde uyguladığı ilave vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e düşürmüştü.