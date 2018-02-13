Türkiye'den Yunanistan'a uyarı: Son verin

Ege'de dün geceden bu yana süren ve gerginliğin tırmandığı Kardak'taki gelişmelerle ilgili Türkiye'den Atina yönetimine sert tepki geldi.

Güncellenme 13 Şubat 2018 20:37

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami HAksoy, Kardak kayalıkları çevresinde yaşanan gerginliğin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Bakanlığımız Müsteşarı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'ni aramış ve Ege’de gerginliğin tırmanmasının her iki ülkenin de çıkarına olmadığını, Yunan tarafının bu tehlikeli hareketlerine son vermesi gerektiğini açık şekilde iletmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Müsamaha göstermeyeceğiz"

Esasen Bakanlığımız Müsteşarı, ülkemize ait olan Kardak Kayalıkları civarında dün gece Yunan Sahil Güvenlik botlarının tehlikeli manevralarıyla neden oldukları olaylarla ilgili olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterini aramış ve Yunan silahlı kuvvetlerinin hasmane tasarruflarının havada ve denizde devam ettiğini, bunlara müsamaha göstermeyeceğimizi, Ege’de gerginliğin tırmanmasının her iki ülkenin de çıkarına olmadığını, Yunan tarafının bu tehlikeli hareketlerine son vermesi gerektiğini açık şekilde iletmiştir."