Türkiye'den yeni FETÖ hamlesi! ABD bu sefer bahane bulamayacak

Adalet Bakanlığı, FETÖ elebaşı Gülen'in darbedeki rolünün ifşa olduğu belgeleri ABD'ye gönderdi.

Güncellenme 30 Haziran 2018 11:44

Yıllardır firari olarak ABD'de yaşayan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi için Türkiye'den tarafından yeni bir hamle yapıldı. Örgütün mahrem imamı olan Hakan Çiçek'in FETÖ elebaşı Gülen'le doğrudan görüştüğünü ortaya koyan yeni deliller Adalet Bakanlığı'nca ABD'ye sunuldu.

Talimatı Gülen vermiş

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Akıncı Üssü çevresindeki arazide bulunan ve örgütün sivil imamlarından Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek'e ait olduğu belirlenen cep telefonlarında darbe girişiminin emir ve talimatının FETÖ elebaşı Gülen tarafından verildiğine yönelik yeni delillere ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen yeni delillere göre, darbenin planlayıcılarından olan Çiçek, "Eczacı Abdi" kod adlı örgüt üyesi aracılığıyla Gülen'le, cep telefonundan çeşitli programlarla doğrudan görüştü.

FETÖ elebaşı sürekli bilgilendirildi

Yapılan araştırmalar sonucunda, "Eczacı Abdi" kod adlı örgüt üyesinin de gerçek kimliğine ulaşıldı. darbe hazırlıkları kapsamında ABD'de bulunan Çiçek, 23 Haziran 2016'da "Eczacı Abdi" kod adlı örgüt üyesine, "Öğlen görüşme olur mu, H. ile" şeklinde mesaj gönderdi. Çiçek aynı gün Gülen'le görüşme gerçekleştirdi. Örgütün imamı Çiçek ve "Eczacı Abdi" kod isimli örgüt üyesi arasındaki görüşme içeriklerine göre Gülen, darbe girişiminde bulunulan 15 Temmuz 2016 günü saat 20.00'den itibaren sürekli bilgilendirildi. Bu kapsamda FETÖ elebaşı darbe girişimine dair talimarını da aktardı.

Deliller, ABD’ye gönderildi

Adalet Bakanlığı, FETÖ elebaşının darbe girişimi için emir verdiği ve o geceyi yönettiğine dair delilleri ABD'deki yetkili makamlara gönderdi. Bakanlık, ABD Adalet Bakanlığı ile Çiçek'in Gülen'le görüşmelerini, Batmaz'ın bağlantılarını tamamen ortaya çıkaran söz konusu yeni delilleri paylaştı. Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından ABD Adalet Bakanlığına gönderilen yazıda, Türkiye'nin terörist başı Gülen'e yönelik iade talebi tekrarlandı.

15 Temmuz’daki rolü deşifre oldu

Gönderilen yazıda, "Türk adli makamlarının tespitleriyle Gülen'in 15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsündeki rolü hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde ortaya konulmuştur. Bu nedenle iki ülke arasında yürürlükte olan 'Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması'nda belirtilen bütün şartları ziyadesiyle karşılayan iade taleplerimizin bir an evvel ülkeniz adli makamına tevdiini ve iadeye ilişkin yargısal sürecin başlatılmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.