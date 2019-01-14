Türkiye'den Trump'ın küstah sözlerine çok sert tepki

Bakan Çavuşoğlu, Trump'ın sözlerine "Stratejik ortaklar sosyal medyadan konuşmaz. Hiçbir tehdide pabuç bırakmayız" sözleri ile tepki gösterdi.

Güncellenme 14 Ocak 2019 13:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Stratejik ortaklar sosyal medyadan konuşmaz. Hiçbir tehdide pabuç bırakmayız" sözleri ile ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

“Stratejik ortaklar sosyal medyadan konuşmaz”

Bakan Çavuşoğlu, stratejik ortakların sosyal medya üzerinden konuşmayacağını, güvenli bölge teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğunu, ABD’nin Türkiye’nin kararlılığını görünce güvenli bölge teklifini ortaya attığını söyledi.

“Kürtlerin en büyük dostu Türkiye’dir”

Kürtlerin en büyük dostunun Türkiye olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Kürtlerle teröristleri bir tutarak bir yere varılmayacağını, bunun ABD'li ve Avrupalı muhataplara da anlatıldığını belirtti.

“ABD, tehditle bir yere varamaz”

Bakan Çavuşoğlu, Trump’ın çekilme kararını açıkladıktan sonra üzerinde baskı oluştuğunu, o tweeti iç politika için attığını, Türkiye’yi ekonomik olarak tehdit etmekle bir yere varamayacağını ifade etti.

“Türkiye hiçbir tehdide pabuç bırakmaz”

Türkiye’nin hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Bir taraftan ekonomik zorluklar, diğer taraftan terör tehdidi gösterildiği zaman bu millet der ki ben aç kalırım susuz kalırım terörle mücadele ederim” dedi.

“Bu iletişimi doğru bulmuyoruz”

Trump'ın kullandığı dili doğru bulmadıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Twitter üzerinden böyle bir iletişimi de doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.