Türkiye'den Maduro'ya tam destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Venezuela hamlesi sonrası Maduro'ya desteğini açıkladı.

Güncellenme 24 Ocak 2019 09:27

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’ya tam destekTwitter’dan açıklama yapan Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade ettiğini, 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dediğini aktardı.

"WeAreMADURO" etiketiyle mesajını paylaşan Kalın, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacağını söyledi.

Trump’tan yazılı açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu açıklamalara da diğer ABD ülkelerinden destek geldi.

Muhalefet lideri Başkanlığını ilan etti

Trump, ABD'nin siyasi ve ekonomik gücünü Venezuela'da demokrasinin restorasyonu için kullanmaya devam edeceğini, Batı ülkelerinin liderlerinin de Guaido'yu tanıması gerektiğini belirtti.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, devlet başkanlığı yemini ederek ülkenin "geçici devlet başkanlığı" görevini üstlendiğini açıklandı.

ABD ile tüm ilişkiler kesildi

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini açıkladı.

Maduro’dan açıklama

Devlet Başkanı Maduro, başkent Caracas'ta muhalefetin düzenlediği gösterilere karşı Devlet Başkanlığı Sarayı önünde toplanan destekçilerine yaptığı konuşmada, ülkesinin ABD ile siyasi ve diplomatik tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu.