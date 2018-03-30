Türkiye'den Macron'un açıklamalarına tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, SGD ve Türkiye arasında arabuluculuk yapmak istediğini söyleyen Macron'a tepki gösterdi.

Güncellenme 30 Mart 2018 09:59

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "SDG-Türkiye arasında arabulucu olmak istiyorum" açıklamalarını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşunun net olduğunu, Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında diyalog, temas, arabuluculuk gibi ciddiyetten uzak olduğunu ve bu yaklaşımların kesin bir dille reddedildiğini söyledi.

Müttefikler teröre karşı tavır almalıdır

Kalın, Türkiye'nin dost ve müttefik olarak kabul ettiği ülkelerin terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemesi gerektiğini vurguladı.

YPG’ye destek garantisi

Bir grup terör örgütü yandaşını Elysee Sarayı'nda kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantıda Fransa'nın Münbiç'e asker göndereceğini söyledi ve terör örgütü YPG'ye destek garantisi verdi.

Arabuluculuk yapmak istiyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Macron, Kürtlere destek garantisi verildiğini, SDG-Türkiye arasında arabulucu rolü oynamak istediğini söyledi. Macron ayrıca, Suriye'nin kuzeyinin istikrara kavuşması için çalışacaklarını da ifade etti.

Fransız askerleri Suriye’ye gidecek

Toplantı sonrasında açıklama yapan SDG'li teröristler, Fransa'nın Münbiç'e asker gönderme sözü verdiğini söyledi. Terör yandaşları yaptığı açıklamada, "Macron bize DEAŞ'la savaşmak ve Türkleri ilerleyişten vazgeçirmek için asker gönderme sözü verdi" iddiasında bulundu.

Kürtlere söz verildi

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise "YPG dahil Kürt yetkililere Suriye'nin kuzeyinde istikrar sağlanması için destek sözü verdik" ifadesi yer aldı.