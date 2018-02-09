Türkiye'den Libya'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın Bingazi şehrindeki Saad Ben Obadah Camisi’nde cuma namazı kılan cemaati hedef alan terör saldırısını kınadı.

Güncellenme 09 Şubat 2018 20:45

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Libya’nın Bingazi şehrindeki Saad Ben Obadah Camii’nde Cuma namazı kılan cemaati hedef alan ve can kayıpları ile yaralanmalara neden olan saldırıları esefle kınıyoruz. Yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz” denildi.

Açıklamada, “Türkiye, Libya’da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına önem atfetmekte ve ülkeyi kargaşaya sürüklemek isteyen terör unsurlarına karşı Libya’nın mücadelesini desteklemektedir” ifadesine yer verdi.