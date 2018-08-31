Türkiye'den kritik Hollanda adımı!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda ile ilişkileri normalleştirmek adına büyükelçilerin en kısa sürede atanacağını söyledi.

Güncellenme 31 Ağustos 2018 17:59

Viyana’da açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, olası bir İdlib saldırısının Suriye için felaket olacağını söyledi.

Çavuşoğlu, toplantı çerçevesinde ikili görüşmelerde de bulunduğunu, ilk defa Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile görüştüklerini, çok faydalı bir görüşme olduğunu söyledi.

Twitter hesabından görüşmenin içeriğine dair açıklama yapan Çavuşoğlu, “Hollandalı mevkidaşım Stef Blok ile Viyana’da görüştük. İlişkilerimizi normalleştirme kararımız çerçevesinde büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik. Ayrıca mevkidaşım Blok, ekim ayı başında ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek” dedi.

Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Coveney ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak da "Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz ile üst düzey ziyaretlerimizi artırmak konusunda mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.