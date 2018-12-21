Türkiye'den firar eden FETÖ'cüler bu ülkelere iltica ediyor

FETÖ'cüler, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimleri başarısız olunca AB ülkelerini kendilerine mesken tuttu.

Güncellenme 21 Aralık 2018 11:57

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türkiye’den firar eden çok sayıda FETÖ üyesi 17 binden fazla kişinin AB ülkelerine iltica ettiği ortaya çıktı.

Almanya ve Yunanistan yeni adres

Türk yetkililerinin verdiği bilgiye göre, darbe girişimleri başarısız olduktan sonra Türkiye’de dağılan örgüt üyeleri bir bir firar ediyor. Avrupa’yı kendilerine vatan edinen binlerce FETÖ’cü, özellikle Almanya ve Yunanistan gibi AB ülkelerine iltica etti.

17 binden fazla kişi iltica etti

Bu kapsamda Türkiye’den AB ülkelerine yapılan iltica başvuru sayısının 17 bini aştığı ve başvuru yapanlarının büyük bir çoğunluğunun FETÖ üyelerinden oluştuğu diğerlerinin de PKK’şı olduğu belirtildi.

İltica başvuruşunda Türkiye ilk sıralarda

Türkiye’den AB ülkelerine 2016 ve öncesinde iltica başvuruş yok denecek kadar az. Türkiye şu an ise Suriye, Irak, Afganistan, İran, Pakistan, Nijerya, Arnavutluk, Venezuela gibi ülkelerle birlikte ilk sıralarda bulunuyor. Türkiye daha önce böyle bir listede yer almadı.

AB ülkelerinde oturma izni olanlar da var

İlk iltica başvurusu yapanların yanı sıra bazı Türk vatandaşlarının zaten Avrupa ülkelerinde oturma izni olduğu için henüz başvuruda bulunmadığı da ortaya çıkan bilgiler arasında.

Son 6 ay da büyük artış gösterdi

Eurostat verilerine göre, Türkiye’den AB ülkelerine yapılan iltica başvuruları özellikle son 6 ayda büyük bir artış gösterdi. Mayıs ayında 10 bin 623 açık başvuru dosyası varken bekleyen başvuru sayısı Ekim ayı sonunda 17 bin 332'ye çıktı.

Türkiye-AB ilişkileri olumsuz etkilendi

Bu başvuruların Türkiye’nin AB ile yürüttüğü ve hala devam eden vize serbestisi sürecini de etkileme ihtimali bulunuyor. Daha önce AB ve Türkiye arasında sorun teşkil etmeyen ve herhangi bir şekilde gündeme gelmeyen iltica başvurularının vize serbestisi konusunu olumsuz yönde etkileyeceği belirtildi.

Vize serbestisi konusu risk altında

AB üyesi olan ve mülteci almak istemeyen Macaristan, Slovakya gibi bazı AB üyelerinin Türkiye’nin bu hakkı kazanma sürecini sorgulama ihtimalinin olduğu ifade edildi.

FETÖ’cüler olumsuz imaj yayıyor

Öte yandan bu başvuruların ve buraya yerleşen terör örgütü üyelerinin Türkiye’nin imajını kötü yönde etkileyeceği, burada Türkiye aleyhinde propaganda yapabilecekleri de ihtimal dahilinde.