Türkiye'den dikkat çeken Kardak hamlesi

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğe neden olan Kardak kayalıklarına ilişkin Sahil Güvenlik harekete geçti.

Güncellenme 14 Şubat 2018 20:25

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğe neden olan Kardak kayalıklarına 2 mil uzağında olan Çatalada'ya Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından termal kameralarla gözetlenecek kule inşa edilecek.

Kardak kayalıklarını 24 saat izleyecek olan Türk askeri için Çatalada'ya inşa edilecek olan gözetleme kulesi için çalışmalar başladı.

Yaklaşık 2 yıl önce projesi tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde ise ihalesi yapılan gözetleme kulesi için deniz araçlarıyla adaya iş makineleri taşınacak.

Yasadışı göçe geçit verilmeyecek

Yasadışı göçlerin geçişini, sınır ihlallerinin yapılmasını engellemek amaçlı kurulacak olan kulede bulunacak olan kameralarla Kardak kayalıkları da 24 saat izlenebilecek.