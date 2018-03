Türkiye'den çok sert tepki! 'Yalanı kes!

Esed rejiminin haber ajansının "Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullandı" haberi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından "Yalanı kes!" tweet'iyle yalanladı.

Güncellenme 17 Şubat 2018 22:52

Suriye rejimine bağlı haber ajansı SANA'nın abonelerine servis ettiği " Türkiye Afrin'in Aranda köyünde kimyasal silah kullandı." iddiasını Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu attığı tweet'le yalanladı.

Suriye rejiminin haber ajansı SANA haberi bölgedeki terör örgütü PYD/YPG kaynaklarına dayandırdı. Ancak haberde ismi verilmeyen bir Türk yetkilinin olayı yalanladığına yer verildi.

"Yalan söylemeyi kes"

SANA'nın haberi İngiliz haber ajansı Reuters tarafından dünyaya servis edildi. Haberin yayılmasının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu attığı İngilizce "What a reliable source you have? Stop lying" yani "Kaynağınızın güvenilirliği nedir? Yalan söylemeyi kes!" tweet'iyle haberi yalanladı.