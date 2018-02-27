Türkiye'den Çekya'ya "Salih Müslim" notası!

Prag'da yakalanan PYD'nin eski başkanı Salih Müslim'in çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılması sonrası Türkiye, Çekya'ya nota verdi.

Güncellenme 27 Şubat 2018 17:42

Çekya polisi tarafından Prag'da gözaltına alınan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı. Bu gelişmenin üzerine tepkiler art arda geldi.

Çekya'ya nota verildi

Türkiye, bu gelişmenin ardından Çekya'ya nota verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Çekya'ya nota verdik. Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada mahkeme kararları da var, kırmızı bülten de var" dedi.

Hükümet de tepki göstermişti

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, kararın terör örgütlerini destek niteliğinde olduğunu, pek çok ülkenin PYD'nin eli kanlı bir terör örgütü olduğunu bildiğini, Türkiye'de de pek çok kanlı eyleme imza attıklarını, bu kararın uluslararası hukuka aykırı olduğuna inanıldığını, bu tip kararların siyasal kararlar olduğunu, Türkiye'ye karşı yapılan terör faaliyetlerine Türkiye aleyhine destek kararı olduğunu söylemişti.