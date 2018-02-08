Türkiye'den AP'de alınan karara sert tepki

Avrupa Parlamentosu'nun, bugünkü oturumda Türkiye'ye yönelik alınan karara Ankara'dan jet yanıt geldi: Karar, bizim için yok hükmündedir.

Güncellenme 08 Şubat 2018 22:20

Kendi binasında terör örgütünün paçavralarının asılmasına izin veren Avrupa Parlamentosu skandal bir karara imza attı. AP'nin “Türkiye’de Mevcut İnsan Hakları Durumu” başlıklı kararına Ankara'dan ise yanıt gecikmedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, yapılan yazılı açıklamada Avrupa Parlamentosunda Türkiye hakkında bugün kabul edilen karara ilişkin şu ifadelere yer verildi;

"Bizim için yok hükmündedir"

"Kendi binasında terör örgütünün paçavralarının asılmasına izin veren AP'nin böyle bir karar alması esasen şaşırtıcı değildir ve ülkemizin ve Türk halkının, inandırıcılığını çoktan yitirmiş olan AP'yi artık kale alamamaktaki haklılığının açık göstergesidir. Dolayısıyla söz konusu karar bizim için yok hükmündedir."

Açıklamada ayrıca şu ifadelerin de altı çizildi;

"Salt eleştiri amaçlı alınmış bir karar"

"AP'de bugün kabul edilen 'Türkiye’de Mevcut İnsan Hakları Durumu' başlıklı karar, güvenlik koşulları bakımından hayati sınamaları barındıran bir coğrafyada yer alan ve bu coğrafyada istikrar unsuru olarak kalabilmesini teminen YPG/PYD, PKK, DEAŞ, FETÖ ve benzeri terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulları anlamaktan uzak bir karardır. Karar, salt eleştiri amacıyla muhtelif kaynaklardan toplanan dayanaksız iddiaların ard arda sıralandığı bir yamalı bohçadan ibarettir"