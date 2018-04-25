Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

ABD Başkanı Trump'ın 1915 olayları için "Büyük Felaket" ifadelerini kullanmasına Türkiye'den sert tepki.

Güncellenme 25 Nisan 2018 09:49

Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olayları hakkında yaptığı yazılı açıklamada yer alan "yanlış ifadeleri ve subjektif tarih yorumunu" reddetti.

Subjektif tarih yorumu

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump tarafından 1915 olayları hakkında, 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan yazılı açıklamada yer alan ifadelerin yanlış olduğunu, yapılan subjektif tarih yorumunun reddedildiği belirtildi.

“500 binden fazla Müslüman katledildi”

Dışişleri, "Bu çerçevede, Başkan Trump'a aynı dönemde Ermeni isyancıların yer aldığı olaylar nedeniyle katledilen 500 binden fazla Müslümanın bulunduğunu hatırlatırız. Türkiye bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması yoluyla tarihin bu acılı döneminin aydınlatılmasını önermeye devam etmekte olup, arşivlerini araştırmacıların istifadesine açmıştır" ifadelerini kullandı.

Türk-Ermeni dostluğu vurgusu

Yapılan açıklamada, Birinci Dünya Savaşı şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerinin, bu yıl da 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törenle hak ettikleri saygıya ve 800 yıllık Türk-Ermeni dostluğuna uygun biçimde anıldığı vurgulandı.

Açıklamada şunlara da yer verildi:

"ABD yönetimine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu törene ilettiği ve Türkiye'nin bu hassas konuya ilişkin yaklaşımını yansıtan, Osmanlı Ermenilerinin torunlarına muhatap 24 Nisan 2018 tarihli mesajını dikkate almalarını tavsiye ederiz. Tüm bu hususlarla birlikte, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamanın bu konudaki uluslararası hukuki normlar içerisinde kalmasının ve asılsız soykırım iddialarının dile getirilmemiş olmasının aklıselime uygun bir hareket tarzı

Trump geleneğini bozmadı

ABD'de her yıl anılan 1915 olayları için Trump, 14 Nisan'da daha önceki başkanların mesaj yayınlama geleneğini bozmadı. Trump, 1915 olaylarıyla ilgili yayınladığı mesajında yaşananlarla ilgili "Büyük Felaket" ifadesine yer verdi.