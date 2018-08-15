Türkiye'den ABD'ye ekonomik yaptırım!

Türkiye'de satış yapan bazı ABD meşeli ürünlerin vergisinde artışa gidildi.

Güncellenme 15 Ağustos 2018 09:13

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüzde 100 arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 11 Haziran 2018'de yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanan oranlar yüzde 100 artırıldı.

Hangi ürünlere, ne kadar vergi koyuldu?

Bu düzenleme ile kuruyemiş ürünlerine yüzde 20, pirince yüzde 50, alkol oranı yüzde 80’den az olan içeceklere de yüzde 140, tütün ürünlerine yüzde 60 ve binek binek otomobillere yüzde 120 ek vergi uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan boykot çağrısı

Dün SETA tarafından düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ürünlerine boykot çağrısı yapmıştı.

Trump da vergide artışa gitti

ABD Başkanı Donald Trump da paylaştığı bir tweet ile Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyum ithalatında vergilerin iki kat artırıldığını duyurmuştu.