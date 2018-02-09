Türkiye'den ABD'ye: Ciddiye almak mümkün değildir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Türk yargısıyla ilgili sözlerini "ciddiye alınamaz" diyerek sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 09 Şubat 2018 21:25

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Serkan Gölge’nin yetersiz delillerle mahkum edildiği yönündeki ifadelerine Türkiye'den cevap gecikmedi.

"Dışardan gelen talimatlara göre karar vermiyoruz"

"Türk vatandaşı olan Serkan Gölge, bağımsız Türk mahkemesi tarafından yargılanmış ve adil bir yargılama sonrasında hüküm tesis edilmiştir. Dava dosyasının içeriğini ve delilleri bilmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türk yargısı hakkındaki ön yargılı ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir" diyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk yargısı birilerinin arzusuna veya dışarıdan gelen talimatlara göre değil Türkiye’nin anayasasına, yasalarına ve delillere göre karar verir” diyerek noktayı koydu.

"Kararlarımıza saygı duyulsun"

Aksoy, "ABD’li muhataplarımızın bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duymalarını bekliyoruz" ifadesini kullandı.