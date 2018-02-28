Türkiye'den ABD'ye "ateşkes" cevabı!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'in ateşkesin Suriye'nin tamamını kapsadığına dair açıklamasına Türkiye'den cevap gecikmedi.

Güncellenme 28 Şubat 2018 10:22

Dışişleri Bakanlığı ABD'nin yaptığı açıklamalara cevap verdi. Yapılan açıklamada, ABD Dışişleri'nin, BMGK kararının 'Türkiye tarafından iyi okunması' gerektiği yönündeki ifadelerinin her türlü temelden yoksun olduğu, BM kararında Afrin'in zikredilmediği belirtildi.

Nauert, ne demişti?

Dün basın açıklaması yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, BMGK'nın geçen Cumartesi aldığı "insani yardımların yapılabilmesi için 30 günlük ateşkes" kararının Suriye'nin tamamını kapsadığını iddia etmişti.

"Türkiye bu kararı yeniden gözden geçirmeli"

Afrin Harekatı'nın ateşkes kapsamında olup olmadığı sorusunu da cevaplayan Nauert, Türkiye'nin bu mutabakatı iyice ve yeniden okuması gerektiğini, kararın 30 gün boyunca Suriye'nin her tarafında ateşkesi öngördüğünü, Türkiye'ye bu kararı yeniden okumasını tavsiye ettiklerini söylemişti.