Türkiye’den ABD Büyükelçiliği açıklamasına sert tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ABD'nin basın özgürlüğü açıklamasına sert tepki gösterdi. İşte detaylar…
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin basın özgürlüğü açıklamasına sert tepki gösterdi. Altun; “ABD'yi basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakmaya teşvike devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun; “Washington aşırı yoksulluk ve ırkçılık gibi sorunlara odaklanmalı” açıklaması yaptı.
ABD'nin basın özgürlüğü mesajı
ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada Türkiye’ye ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü çağrısı yaptı. Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda; “Türkiye’yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz. #DünyaBasınÖzgürlüğüGünü #ÖzgürBasın #WPFD2019” ifadeleri kullanıldı.