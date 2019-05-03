Türkiye’den ABD Büyükelçiliği açıklamasına sert tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ABD'nin basın özgürlüğü açıklamasına sert tepki gösterdi. İşte detaylar…

Güncellenme 03 Mayıs 2019 14:45

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin basın özgürlüğü açıklamasına sert tepki gösterdi. Altun; “ABD'yi basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakmaya teşvike devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun; “Washington aşırı yoksulluk ve ırkçılık gibi sorunlara odaklanmalı” açıklaması yaptı.

ABD'nin basın özgürlüğü mesajı

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada Türkiye’ye ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü çağrısı yaptı. Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda; “Türkiye’yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz. #DünyaBasınÖzgürlüğüGünü #ÖzgürBasın #WPFD2019” ifadeleri kullanıldı.