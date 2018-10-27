Türkiye'de kritik Suriye zirvesi

Bugün İstanbul'da Suriye konulu dört büyük ülkenin katılımı ile zirve yapılacak.

Güncellenme 27 Ekim 2018 12:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da Suriye konulu dörtlü zirveye ev sahipliği yapacak.

Zirvede, sahadaki gelişmeler, Soçi mutabakatının ardından İdlib'deki durum ve Astana ve Cenevre platformlarında sürdürülen siyasi çözüm süreci ana gündem olacak.

Dört ülke ortak bildiri kabul edecek

Dört ülkenin, Suriye krizine kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması hedefleniyor. Toplantının sonunda dört ülkenin ortak bir bildiri kabul etmesi bekleniyor.

Zirvede kimler olacak?

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da zirveye katılacak.

Başbaşa görüşmeler olacak

Başkan Erdoğan'ın liderlerle başbaşa görüşmeler yapması bekleniyor. Erdoğan, zirvede Türkiye'nin Suriye'ye yönelik çözüm önerilerini liderlerle paylaşacak.

Bu ilk defa olacak

Türkiye, Rusya ve İran'ın oluşturduğu "Astana Formatı"ndan ve ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün üyesi olduğu "Küçük Grup (Small Group) Formatı"ndan temsilciler, ilk defa ortak bir zirvede buluşmuş olacak.