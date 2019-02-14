Türkiye'de bir ilk! Nişanlısı şehit olunca tazminat davası açtı

Düğününe bir ay kala polis memuru nişanlısını terör saldırısında kaybeden S.G., emniyete 40 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Güncellenme 14 Şubat 2019 11:40

Adana’da ikamet eden S.G., düğününe bir ay kala polis memuru nişanlısını 2016’da Van’daki hani terör saldırısında kaybetti. S.G., 40 bin TL’lik tazminat davası açtı ve bu davadan 20 bin TL kazandı.

40 bin TL’lik tazminat davası açıldı

Nişanlısının hatıraları ile kahrolan S.G., yaşanan olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra avukatı Nazan Akça aracılığı ile yaşadığı acı sebebi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 30 bin manevi, 10 bin de maddi olmak üzere 40 bin liralık tazminat davası açtı.

Bahsi geçen davaya bakan Van 3. İdare Mahkemesi 8 ay gibi kısa bir sürede karara vardı.

20 bin TL’lik tazminat ödenmesine karar verildi

Akşam gazetesinin haberine göre, mahkeme heyeti S.G.’nin 10 bin liralık 'destekten mahrum kalma tazminatı' talebini, genç kadının nişanlısıyla arasında evlilik birliği sağlanmadığı gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, genç kadına 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Avukattan açıklama

Karar sonrası açıklama yapan avukat Akça, Türkiye’de ilk defa bir şehidin nişanlısına manevi tazminat ödenmesine hükmedildiğini, kararın 'emsal bir karar' olduğunu, müvekkilimin duyduğu ve ömür boyu duyacağı acı ve ıstırabı kısmen de olsa karşılayabilmek için bu davayı açtıklarını, mahkemenin de kendilerini haklı gördüğünü söyledi.