Türkiye'de bir ilk! "Komünist" Başka o ili kazandı

Tunceli'de seçimleri TKP'li başkan Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.

Güncellenme 31 Mart 2019 21:37

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin sonuçları itibariyle en ilgi çekici yeri Tunceli olacak, Zira TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu belediye başkanı oluyor.

Tunceli'de sandıkların %71,05'i açılırken, TKP'den Fatih Mehmet Maçoğlu 32,73 oy oranıyla önde götürüyor. Maçoğlu'nu 28,30 oy oranı ile HDP'den Nurşat Yeşil takip ediyor.

Önceki yerel seçimlerde HDP ve CHP arasında çekişmeli geçen yarış bu sefer Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) ortak adayı Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun dahil olması ile değişti.

Üç dönemdir HDP'nin kazandığı Tunceli, kayyum atanan belediyelerden biri. Bu durumun HDP seçmeni üzerinde etkisi olduğu bilinse de, Maçoğlu'nun Ovacık deneyimi ve sosyal medyadaki görünürlüğünün HDP seçmenleri üzerinde etkili olduğu düşünülüyor.

Maçoğlu zaferini ilan etti

TKP adayı Maçoğlu ilk sonuçların gelmesinin ardından "Dersim halkı kazandı" şeklinde tweet attı: