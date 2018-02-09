Türkiye ziyaretinde kritik Afrin detayı

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye hafta sonu kritik ziyaretler gerçekleşek. Tillerson'ın ise Türkiye ziyaretinde Afrin için itidal çağrısı yapacağı öğrenildi.

Güncellenme 09 Şubat 2018 21:03

ABD'den gelecek hafta Türkiye'ye yapılacak kritik ziyarete ilişkin bir açıklama geldi.

İsmi açıklanmayan ABD'li üst düzey bir yetkili, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ziyaretinde Afrin operasyonunu gündeme getireceğini söyledi.

Basına yapılan açıklamaya göre, Tillerson temasları sırasında, Afrin operasyonu için itidal çağrısında bulunacak. Tillerson'ın Türkiye'den operasyonun kısıtlanması veya durdurulmasını da talep edebileceği belirtiliyor.

Tillerson'ın gelecek hafta ortasında Türkiye'de olması beklenirken Ankara bu haftasonu da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral McMaster'ı ağırlayacak.

Öte yandan İki isim de ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikadaki "A Takımı"nda yer alarak dikkat çekiyor.