Türkiye ve Rusya, İdlib konusunda mutabakat sağladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'deki silahsızlandırılmış bölgenin kesin sınırı üzerinde mutabakat sağladıklarını duyurdu.

Güncellenme 21 Eylül 2018 14:34

Moskova’da konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve Türk askeri yetkililerin önceki gün İdlib'deki silahsızlandırılmış bölgenin kesin sınırı üzerinde mutabakat sağladığını, Soçi'de varılan anlaşmaları ifa sürecinin son derece aktif şekilde ilerlediğini söyledi.

Daha önce Kalın da açıklama yaptı

Konuyla ilgili Rus Bakan Lavrov'dan önce açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Silahlardan arındırılmış 15-20 kilometrelik derinlik alanının nasıl oluşturulacağı, diğer terör unsurlarının buradan nasıl çıkartılacağı ya da pasifize edileceği, silah bıraktırılacağı konularında MİT, TSK, Özel Kuvvetler, koordinasyon içerisinde Ruslarla birlikte bunu sahada çalışıyor.

Münbiç yol haritasının planlandığı şekilde, herhangi bir gecikme olmadan uygulanmasını beklediğimizi ifade ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.