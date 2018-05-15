Türkiye ve İngiltere ortak eylem planı açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May'in ortak eylem planı açıklayacağı belirtildi.

Güncellenme 15 Mayıs 2018 15:12

Arap Basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in ortak eylem planı açıklayacağını yazdı.

Üç günlük Londra ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın May ve Kraliçe Elizabeth ile görüşeceği açıklanmıştı. Liderlerin teröre karşı işbiliği, göç, bölgesel istikrar ve ticaret konularını görüşeceklerini açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü, görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada, "Kudüs'te yaşanan saldırılar ve bu saldırılar sonrası meydana gelen katliam nedeniyle Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla 3 gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Türkiye, İslam İşbirliği Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatını cuma günü olağanüstü toplantıya çağırma kararı almıştır" dedi.