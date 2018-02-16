Türkiye ve ABD o konuda anlaştı!

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'la bir araya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kritik açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 16 Şubat 2018 12:38

Ankara Palas'ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, ABD ile kritik bir aşamada olunduğunu, ilişkilerin normalleşmesi için bazı adımların atolması gerektiği, FETÖ ile mücadele konusunda ve YPG'ye verilen destek konusunda, beklentilerin net bir şekilde dile getirilidiğini söyledi.

Birlikte stratejik ortaklık yürütüldü

Tillerson'ın ziyaretini önemli ve faydalı bulduğunuy aktaran Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve ABD'nin uzun yıllardır stratejik ortaklığını derinleştirerek sürdürdüğünü, bu ortaklığın farklı alanlara genişletildiğini, bölgedeki halkın ve ülkenin bu ortaklıktan yararlandığını belirtti.

Kritik aşamalardan geçtik

Bakan Çavuşoğlu, Geçmişte de kritik aşamların olduğunu, her zaman bu ortaklığın ön planda tutulduğunu, dün akşam yapılan toplantıda tarafların düşüncelerini, kaygılarını aktardığını, bundan sonra iki ülkenin bu ilişkileri ya yoluna koyacağını ya da daha da kötüye götüreceğini söyledi.

FETÖ ve YPG konusu

Bunun için atılması gereken adımların olduğunu, FETÖ konusunda ve ABD'nin YPG'ye verdiği destek konusunda mutabakata varıldığını, kaygıların ciddiye alınması gerektiğini, bugüne kadar verilen ve tutulmayan sözlerin olduğunu, çözülmeyen konuların olduğunu, birilikte neler yapılacabileceğinin konuşulduğunu, yeni bir mekanizma oluşturma kararı alındığını söyledi.

Somut adımlar istiyoruz

FETÖ konusundaki değerlendirmelerin artık kamuoyunda değil bu mekanizma çerçevesinde yapılacağını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Suriye konusunda somut adımlar atarak bu konuları aşmak istiyoruz. Bu mekanizmalar topu taca atma değildir. Tam tersine anlaştığımız gibi sonuç alıcı mekanizmalar olacaktır. İnşallah ilk toplantı da mart ayının ortasından önce gerçekleşecek bu konuda da mutabakatımız var" dedi.