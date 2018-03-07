Türkiye ve ABD birlikte çalışacak!

Türkiye ve ABD arasındaki güveni sağlama ve ilişkileri iyileştirme için kurulacak mekanizmanın detayları ortaya çıktı.

Güncellenme 07 Mart 2018 16:14

Türkiye ve ABD aradaki görüş ayrılıklarını gidermek için beraber çalışma kararı aldığını duyurmuştu.

YPG ve FETÖ için geçerli

Birlikte yapılacak çalışma hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sözlerin tutulması somut adımları atılmasıyla ilgilidir YPG ve FETÖ için geçerli" demişti.

Tillerson da açıklama yapmıştı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise birlikte yürütülecek çalışma grubuna ilişkin "Menbiç ortak çalışma grubunun önceliklerinden biri. ABD oranın müttefik kuvvetlerin kontrolü altında olmasından emin olmak istiyor" açıklamasını yapmıştı.

Mekanizmalar kuruldu

Bu konuda ilk adım ise Tillerson'un Şubat'ta yaptığı Türkiye ziyareti sırasında atıldı. Bu kapsamda, YPG-Suriye, FETÖ-Konsolosluk ve PKK mekanizmaları resmen kuruldu.

İlk toplantıda iki mekanizma çalışacak

Yapılması planlanan ilk toplantıda iki mekanizma çalıştırılacak. Mekanizma, "Suriye iç savaşı" ve "PKK ile mücadele" için toplanacak. Görüşmelerin amacı ise iki ülke arasında karşılıklı güven tesis etmenin yanı sıra iki ülke arasında görüş ayrılıklarını giderme olacak.

İlk toplantı konusu Menbiç

Türkiye'yi temsil edecek isim Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal olacak. İlk toplantının en önemli konusu ise Menbiç olacak. Aynı zamanda Türkiye'nin Menbiç’i terör örgütü PYD/PKK'dan arındırma isteği konuşulacak.

Bu kapsamda, iç savaştan önceki Menbiç'in nüfusu ele alınacak. Menbiç'e giren YPG'lilerin dönüşü ve bu konuda yeniden bir takvim belirlenip belirlenmeyeceği de masada.

YPG’nin Fırat’ın doğusuna çekilmesi gerekiyor

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin YPG'nin Fırat'ın doğusuna gittiğinden emin olması gerektiğini, YPG, Menbi'ten çıkması durumunda güvene dayalı bir adım atabileceğini söyledi.

Mart’ta diplomasi trafiği yaşanacak

Türkiye'nin bu girişimden beklentisi, talepler doğrultusunda somut adımların atılması, ABD'nin verdiği sözleri yerine getirmesi. Bu konuda Mart'ta yoğun bir diplomasi trafiği yaşanacak.

İki Bakan görüşecek

Heyetlerin yanı sıra Bakan Çavuşoğlu'nun Mart ortasında Washington'da Tillerson ile görüşmesi bekleniyor.

Savunma bakanları da yakın temasta olacak

Sorunların giderilmesi için iki ülkenin savunma bakanları ve istihbarat başkanları da yakın temas halinde olacak.

FETÖ-Konsolosluk konusundaki mekanizmanın ise ne zaman toplanacağı şu an belli değil. İki ülke dışişleri bakanlarının gerçekleştireceği toplantı sırasında mı yoksa başka bir tarihte mi olacağı üzerinde çalışılıyor.