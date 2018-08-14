Türkiye ve ABD arasındaki krizin asıl nedeni ortaya çıktı!

Türkiye ile ABD'nin arasındaki ekonomik krizin Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı iddia edildi.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 13:09

İngiliz kaynaklı Guardian Gazetesi’nin Orta Doğu muhabiri Martin Chulov, Ankara’daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD ile Türkiye arasında yaşana ekonomik krize; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki Ebru Özkan ve Pastör Brunson hakkında görüşmede yaşanan bir yanlış anlamadan kaynaklandığını iddia etti.

Yanlış anlaşılma yaşandı

Haber kaynağının aktardığına göre, Başkanı Erdoğan ve Trump arasında, İsrail’de tutuklanan Türk vatandaşı Ebru Özkan ve Pastör Andrew Brunson'la ilgili bir görüşmede yanlış anlaşılma yaşandı.

Ankara’da karar mercileri ile yakın bağı buluna bir Türk gözlemci, ikili görüşmede yapılan konuşmanın Trump tarafında yanlış anlaşıldığını aktardı.

Trump, yanlış anladı

Buna göre Trump, Binyamin Netanyahu'yu ikan ederek İsrail’de tutuklu bulunan Özkan’ın serbest bırakılmasından hemen sonra Brunson’un da serbest kalacağı konusunda anlaşmaya varıldığını düşündü.

Başkan Erdoğan, ev hapsinin onaylandığını düşündü

Başkan Erdoğan ise Trump’ın Brunson’un serbest bırakılmadan önce ev hapsine alınmasını onayladığını düşündü. Öte yandan, Brunson 25 Temmuz'da ev hapsine alınmıştı.

Erdoğan, ABD’den yardım mı istedi?

Gazete haberinde, görüşmenin NATO Zirvesi’nde yapıldığını, bu görüşmede sadece bir çevirmenin olduğunu, Başkan Erdoğan’ın Trump'tan İsrail'de hapiste bulunan Özkan’la ilgili yardım istediğini iddia etti.

Trump’tan Brunson isteği

Trump’ın “Önce pastörle ilgili ilgi bekliyorum” dediği Başkan Erdoğan’ın bu isteğe tamam dediğinde “Bunun üzerinde çalışıyoruz” demek istediği belirtildi.