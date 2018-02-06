Türkiye ve AB arasındaki zirvenin tarihi belli oldu

Türkiye ve AB arasındaki zirve, 26 Mart'ta Bulguaristan'ın Varna kentinde düzenlenecek. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Güncellenme 06 Şubat 2018 20:30

AB'den yapılan son dakika açıklamasında Türkiye ile AB Zirvesi'nin 26 Mart'ta Varna'da yapılacağı açıklandı.

AB'den yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 26 Mart’ta Varna’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek.

Çavuşoğlu: Türkiye 72 kriteri tamamladı

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan akşam saatlerinde önemli açıklamalar geldi.

"Avrupa "Türkiye elimizden kaçmasın" istiyor. diyen Çavuşoğlu, "Özellikle vize serbestisi konusunda 72 kriterin 67'si gerçekleşti. Geri kalanlar için çalışmalarımız tamamlandı ve Cumhurbaşkanımıza sunduk. Yani 72 kriteri tamamladık. Yarın mektubu sunacağız. Top artık AB'de" dedi.