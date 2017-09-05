Türkiye sınırında 3 İranlı gözaltına alındı
Ağrı'da Türkiye sınır hattına çelik kablo çekerken yakalanan 3 İranlı şahıs gözaltına alındı.
Ağrı'da, sınır hattına çelik kablo döşedikleri tespit edilen 3 İranlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen bazı kişilerin, Doğubayazıt ilçesi Gürbulak köyü Büyükkeleman Tepe mevkisinde, Türkiye-İran sınır hattına çelik kablo döşedikleri ihbarını aldı.
Operasyon düzenleyen ekipler, kaçan 3 İran uyrukluyu uyarı atışı yaparak durdurdu. Bölgedeki incelemede, zanlıların sınıra 3 bin metre uzunluğunda üzeri plastik madde kaplı çelik kablo döşediği tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan işlem başlatıldı. AA