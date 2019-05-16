Türkiye semalarını toz kapladı! İşte nedeni...

Türkiye semalarını Kuzey Afrika’dan ve Arap yarımadasından gelen bir tozlu havanın etkisine girdi.

Güncellenme 16 Mayıs 2019 11:59

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye semalarını Kuzey Afrika’dan gelen bir tozlu havanın kapladığını, tozlu havanın hafta sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

AA’ya konuşan Toros, özellikle bahar aylarında Türkiye’nin konumundan dolayı, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinden gelen çöl tozlarının etkisinde kaldığını belirtti.

“Çöl tozları güneş ışınlarını zayıflatıyor”

Afrika ve Arap yarımadasında geniş alanlardaki çöl sahalarından kuvvetli rüzgarlar vasıtasıyla yeryüzünden kaldırılarak atmosferde salınan tonlarca kum ve toz karışımlarının, binlerce kilometre mesafelere taşınabildiğini belirten Toros, çöl tozlarının, toz bulutları şeklinde çok yüksek rakımlara ulaşarak güneş ışınlarını zayıflattığını kaydetti.

Toros, çöl tozlarının ulaşım sektörü ve iletişim araçlarında da kalite kaybına yol açabildiğini aktardı.

"Görüş mesafesinde düşüşler gözlenebilecek"

Kuzey Afrika'dan gelen tozun Türkiye semalarını kapladığına vurgu yapan Toros, "Atmosferik Sayısal Model sonuçlarına göre çöl tozu, etkisini hafta sonuna kadar sürdürecek. Görüş mesafesinde düşüşler gözlenebilecek. Yağış alan bölgelerde cisimlerin, araçların yüzeylerinde çamur lekelerini görebileceğiz." diye konuştu.

Astım hastalarına uyarı

Prof. Dr. Toros, Türkiye'deki insanların bünyesinin havadaki çöl tozlarına alışkın olmaması nedeniyle bu durumun özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu rahatsızlığı olanlara zarar verebildiğini dile getirerek, yapılan akademik çalışmaların tozun akciğeri tahriş edip astımın şiddetlenmesine neden olabileceğini vurguladı.