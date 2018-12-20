Türkiye sallanıyor! Erzincan'da da deprem yaşandı

Yalova Çınarcık'ta meydana gelen deprem sonrası Erzincan’ın Tercan'da da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncellenme 20 Aralık 2018 13:27

Erzincan’ın Tercan ilçesinde bu sabah saat 11.40 sularında deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu belirtildi.

Kandilli’den açıklama

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sabah saat 11.40'ta Erzincan'da merkezi Tercan olan bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü ne kadar?

Yaşanan depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi kayıtlarına 3,5 büyüklüğünde ve yerin 10 KM derinliğinde olarak geçti.

Yalova’da da deprem olmuştu

Bu sabah merkez üssü Yalova Çınarcık olan İstanbul ve çevre illerden hissedilen bir deprem daha meydana gelmişti.