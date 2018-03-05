Türkiye, Salih Müslim'i Almanya'dan istedi!

Çekya'nın serbest bıraktığı terör örgütü lider Salih Müslim, Almanya'da terör örgütü programlarına katılıyor.

Güncellenme 05 Mart 2018 14:32

Türkiye, Çekya'da gözaltına alındıktan 2 gün sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim'in yakalanması ve tutuklanması için Almanya'ya talep gönderdi.

Almanya'dan talep edildi

Ankara'da Kızılay Güvenpark'ta 13 Mart 2016'da bir otobüs duraklarında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 36 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin ise yaralandığı terör saldırısından sorumlu Salih Müslim'in iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılması kararını Alman yetkililere iletti.

Geçici tutuklanma talebi

Almanya'daki ilgili birimlere Cuma günü gönderilen mahkeme kararında Müslüm'ün geçici tutuklanması ve iadesi talebinde bulunuldu.

Berlin'de terör toplantılarına katıldı

Salih Müslim önceki gün Almanya'nın başkenti Berlin'de görüntülendi. Müslim, burada terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılarak konuşma gerçekleştirdi.

İkinci kırmızı bülten

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Salih Müslüm hakkında Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili 26 Şubat'ta görülen davada da yeni bir "kırmızı bülten" hazırlanmasına karar vermişti.