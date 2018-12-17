Türkiye, Rusya ve İran; Suriye için yeniden bir arada!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geleceği toplantıda Anayasa Komitesi'nin kuruluşu ilan edilecek.

Güncellenme 17 Aralık 2018 17:02

Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre’deki BM ofisinde Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla 18 Aralık’ta bir görüşme gerçekleştirecek.

Anayasa Komitesi ilan edilecek

Toplantıya, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın başkanlık edeceği ve buradaki dörtlünün Anayasa Komitesi'nin kurulduğunu ilan edeceği belirtildi.

Tarafları 50’şer kişi belirleyecek

Bu kapsamda 150 kişiden oluşacak Anayasa Komitesi'nde rejim ve muhalifler 50'şer kişi belirlerken, De Mistura da son 50 kişiyi Suriyeli aydın ve sivil toplum temsilcileri arasından seçecekti.

İlk 50'şer kişilik grup üzerinde nispeten kısa sürece uzlaşan taraflar, son grup konusunda rejimin uzlaşmaz tavrı nedeniyle anlaşmazlık yaşamıştı.

Türk, Rus ve İranlı yetkililer bir araya gelecek

De Mistura, sene boyunca Cenevre'de garantör ülkeler, rejim ve muhalefet heyetleriyle toplantılar yaparken, Türk, Rus ve İranlı yetkililer, komiteyi oluşturacak isimler üzerinde anlaşmak için birçok kez bir araya gelmişti.

Türkiye, görüşmeler boyunca komitenin "dengeli ve muteber" nitelikte olması gerektiğini vurgulamıştı.

Komite, 31 Aralık’a kadar kurulacaktı

İstanbul'da 27 Ekim'de düzenlenen Suriye Zirvesi'nde Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderleri, komitenin 31 Aralık'a kadar kurulması konusunda mutabık kalmıştı.