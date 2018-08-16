Türkiye, Rusya ve İran bir araya geliyor!

Kremlin; Türkiye, Rusya ve İran'ın Eylül ayında üçlü bir zirve gerçekleştirebileceğini açıkladı.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 14:22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Eylül ayında üçlü bir zirve gerçekleştirebileceği öğrenildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani’nin Eylül ayı başında üçlü bir zirve gerçekleştirebileceği duyuruldu.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye krizinin çözümüne ilişkin üçlü zirvenin, eylül başında yapılmasına dair çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov; Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye krizinin çözümüne dair İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenmesi planlanan zirveyi değerlendirdi.

Peskov, söz konusu zirve çalışmalarının devam ettiğini, Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye krizinin çözümüne ilişkin üçlü zirvenin eylül başında yapılmasına ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü, zirveye ilişkin takvim üzerinde diplomatik kanallar üzerinden uzlaşma sağlandığında kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Dün açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'ye ilişkin devam eden Astana Süreci'nin ikinci toplantısının Ankara'da yapıldığını, üçüncü toplantının eylül ayının ilk haftasında Tahran'da yapılmasının planlandığını, tam tarihler kesinleştiği zaman onu da paylaşacaklarını, özellikle Suriye'deki savaşın diplomatik yollardan sona erdirilmesi için Astana sürecini önemsediklerini belirtti.