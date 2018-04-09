Türkiye-Rusya arasında "Doğu Guta" trafiği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Guta'daki saldırı sonrası Putin'le telefon görüşmesi yaptı.

Güncellenme 09 Nisan 2018 13:29

Doğu Guta'da yaşanan saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Birlikte çalışma vurgusu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, görüşmeden ikili ilişkiler ve Suriye'de son gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini dile Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil ölümlerinin engellenmesi ve insani yardımların ulaştırılması için birlikte çalışmanın önemi vurguladı.

3’lü zirveden memnunlar

İki liderin bu ayın başında Ankara'da gerçekleşen Türkiye, Rusya ve İran üçlü zirvesinden son derece memnun oldukları da belirtildi.