Türkiye provokasyona gelmedi! O kadın tutuklandı

Edirne'de 10 Kasım etkinliklerinin yapıldığı alana gelerek, "Atatürk ilah değildir" diyen Emine Şahin tutulandı.

Güncellenme 12 Kasım 2018 09:23

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80. yıldönümünde yurt genelinde düzenlenen törenlerle anıldı. Bu kapsamda Edirne’de de düzenlenen anma etkinlerinde tören alanına gelen 21 yaşında olduğu öğrenilen Emine Şahin adlı bir kişi, "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi" sözleri ke bağırmaya başladı.

Tıp Fakültesi öğrencisiymiş

Polisin tören alanından uzaklaştırdığı ve bu sırada üzerini ve çantasını aradığı genç kadının Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Şahin daha sonra Atatürk’e hakaret gerekçesi ile gözaltına alındı.

Bilerek tören alanına gelmiş

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadesi alınan Emine Şahin, yaptığından pişman olmadığını, Atatürk’ü bu şekilde anmanın dine aykırı olduğunu, tören alanına bu neden bilerek geldiğini söyledi. Geceyi gözaltına geçiren Şahin, işlemlerimler sonrası Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklandı

Savcılıktaki sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarılan Emine Şahin, 'Atatürk hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.