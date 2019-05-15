Türkiye nisan ayında turizm rekoru kırdı!

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'ye gelen turist sayısının Nisan ayında yüzde 24 arttığını söyledi.

Güncellenme 15 Mayıs 2019 12:58

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nisan ayı turizm verilerini paylaştı. Bakan Ersoy, Türkiye’nin yabancı ziyaretçi sayısının Nisan ayında yüzde 24 arttığını ifade ederek, en fazla ziyaretçinin, yüzde 48 ile Almanya'dan geldiğini açıkladı.

En fazla Alman turist geliyor

Bakan Ersoy, "Türkiye geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yakaladığı ivmeyi Rus ve İngiliz ziyaretçi artışlarıyla sürdürüyor. Türkiye'yi nisan ayında en çok ziyaret eden Almanları, ikinci sırada yüzde 34 artışla Ruslar, üçüncü sırada yüzde 31 artışla İngilizler izliyor" ifadelerini kullandı.