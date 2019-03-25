Türkiye, Moldova'yı 4-0 mağlup etti
2020 Avrupa Şampiyonası'nda Moldova ile karşılaşan A Milli Takımı'mız, maçtan 4-0 galip ayrıldı.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Moldova ile Eskişehir'de karşılaştı.
4-0'lık skorla maçı kazandık
Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak mücadeleyi A Milliler 4-0'lık skorla kazandı. Türkiye'ye galibiyeti getiren goller, 24. dakikada Hasan Ali, 26. ve 53. dakikalarda Cenk Tosun ile 70. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi.
A Milli Takımımızda Burak Yılmaz, 52. dakikada kullandığı penaltı atışından faydalanamadı.
Bu sonucun ardından Şenol Güneş'in öğrencileri ilk 2 maçında 2 galibiyetle ilk dönemi sorunsuz atlatmış oldu.
Konya’da Fransa’yı ağırlayacak
A Milli Takımımız grubun 3. maçında 8 Haziran'da Konya'da Fransa'yı ağırlayacak. Grupta puan alamayan Moldova ise evinde Andorra'yı konuk edecek.