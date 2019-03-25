Türkiye, Moldova'yı 4-0 mağlup etti

2020 Avrupa Şampiyonası'nda Moldova ile karşılaşan A Milli Takımı'mız, maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Güncellenme 25 Mart 2019 22:15

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Moldova ile Eskişehir'de karşılaştı.

4-0'lık skorla maçı kazandık

Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak mücadeleyi A Milliler 4-0'lık skorla kazandı. Türkiye'ye galibiyeti getiren goller, 24. dakikada Hasan Ali, 26. ve 53. dakikalarda Cenk Tosun ile 70. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi.

A Milli Takımımızda Burak Yılmaz, 52. dakikada kullandığı penaltı atışından faydalanamadı.

Bu sonucun ardından Şenol Güneş'in öğrencileri ilk 2 maçında 2 galibiyetle ilk dönemi sorunsuz atlatmış oldu.

Konya’da Fransa’yı ağırlayacak

A Milli Takımımız grubun 3. maçında 8 Haziran'da Konya'da Fransa'yı ağırlayacak. Grupta puan alamayan Moldova ise evinde Andorra'yı konuk edecek.

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